Найден способ сделать слепых зрячими

Приложение zakon.kz
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По словам ученых, для людей с искусственным зрением мир будет похож на ночное небо.
Слепые люди могут получить шанс "обрести зрение", передает zakon.kz.
Как сообщает Росбалт, это станет возможно благодаря новой разработке ученых.
Специалисты изобрели имплантат сетчатки с 10,5 тыс. электродов, который поможет незрячим ориентироваться в пространстве. Конечно, разработка не вернет зрение полностью, однако слепые люди смогут видеть точки, которые образуют силуэты объектов, а после обучения - распознавать конкретные предметы.
Как пишет EurekAlert, имплантат шириной примерно 1 см будет устанавливаться непосредственно на сетчатку.
Механизм работы такой - встроенная в умные очки камера фиксирует изображения в поле зрения человека, отправляет данные на микрокомпьютер в очках, после чего программа преобразует полученные данные в световые сигналы и передает на электроды в имплантате, которые стимулируют сетчатку. В итоге человек видит упрощенную черно-белую схему изображения.
По словам ученых, для людей с искусственным зрением мир будет похож на ночное небо - соединив точки-звезды, они смогут увидеть созвездия. При этом расположение точек будет меняться в реальном времени вместе с объектами в поле зрения - оно охватывает 45 градусов.
Отмечается, что пока эта технология не опробована на людях, но ученые уже готовы начать клинические испытания.
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