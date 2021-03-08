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Цена нефти Brent превысила $71 за баррель впервые с января 2020 года

Фото: pixabay.com 8 марта 2021, 09:18

Об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличилась и превысила отметку в $71 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов, передает zakon.kz.

Как сообщает РИА Новости, таких результатов "черное золото" достигло впервые с января 2020 года.

По состоянию на 07:59 по времени Нур-Султана майские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent подорожали на 2,32% - до $71,15 за баррель.

Отмечается, что апрельские фьючерсы на WTI поднимались на 2,57% - до $67,81 за баррель.

Нефть продолжает рост после недавнего решения ОПЕК+ сохранить добычу на прежнем уровне. При этом Россия повысит ее на 130 тыс. баррелей в сутки, а Казахстан - на 20 тыс. Однако Саудовская Аравия сохранит добровольное снижение добычи на миллион баррелей в день относительно показателей позапрошлого месяца.

Решение альянса повлекло за собой рост цен на "черное золото". Ранее аналитики высказывали мнение, что ОПЕК+ договорится о повышении добычи на полмиллиона баррелей.

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