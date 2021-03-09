Чьи фото нельзя постить в Instagram

По словам эксперта, перед публикацией чужой фотографии необходимо получить согласие правообладателя.

Партнер агентства по управлению репутацией и мониторингу социальных сетей Digital Guru Ольга Соколова объяснила, чьи фото не следует постить в Instagram, передает zakon.kz.

Об этом рассказала агентству "Прайм".

По ее словам, любая фотография, сделанная другим человеком, является фотографическим произведением, исключительные права на которое принадлежат только автору, согласно статье 1259 ГК РФ. Это значит, что за использование, а также публикацию чужой фотографии в социальных сетях может грозить административная ответственность.

Она отметила, что перед публикацией чужой фотографии, например, в Instagram, необходимо получить согласие правообладателя. Можно сказать, что бывает несколько типов согласий: явное и подразумеваемое.

Например, ставя хэштег по фото, человек подразумевает, что фотографию может увидеть большое количество людей, и они могут репостнуть фото. Однако этот вид согласия спорный. Лучше спросить напрямую в комментариях под этим фото, либо написать в директ, - советует эксперт.

Как подчеркнула Соколова, можно привести аналогию с публикацией фотографий на бесплатных стоках: здесь человек точно понимает, что его фотографию могут использовать другие люди, он на это согласен и указывает это в настройках к своему фото, а хэштег или геолокация в Instagram - немного шаткая позиция в плане доказательства подразумеваемого согласия.

Она предупредила, что за незаконное использование (без разрешения правообладателя), в том числе за публикацию в социальных сетях, правообладатель вправе обратиться в суд и потребовать от 10 тыс. до 5 млн рублей за каждое фото. Помимо гражданской ответственности, предусмотрена либо административная (ст. 7.12 КоАП РФ), либо уголовная ответственность (ст. 146 УК РФ).

Также, по словам эксперта, возможен вариант, когда вы публикуете фотографию со своим продуктом, но сделанную другим человеком. В этом случае этот человек сможет претендовать на доходы от такой публикации, ведь фото было сделано именно им.

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