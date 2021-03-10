Началась вакцинация учителей и полицейских в Алматы

1 февраля в Казахстане началась массовая вакцинация.

В Алматы накануне началась вакцинация учителей и правоохранительных органов, передает zakon.kz.

Началась вакцинация сотрудников правоохранительных органов и учителей. Среди учителей около 20 человек. Среди сотрудников правоохранительных органов - около 50 человек. Следует отметить, что работа начата только вчера, - сказала на брифинге заместитель главного санитарного врача Алматы Асель Калыкова.

1 февраля в Казахстане началась массовая вакцинация от коронавируса. Власти отмечали, что на первом этапе прививать будут медиков, на втором этапе - педагогов общеобразовательных школ и вузов, а третий этап охватит педагогов школ-интернатов, детских дошкольных учреждений, студентов и людей с хроническими заболеваниями.

Одними из первых прививку получили вице-министры здравоохранения Ерлан Киясов и Ажар Гиният.

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