Что могут закрыть в Алматы в связи с переходом в "красную" зону

Приложение zakon.kz
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Так, запрещена работа ночных и игровых клубов, караоке.
В постановлении главного государственного санитарного врача РК расписан алгоритм перехода из одной зоны в другую и, соответственно, расписывается, какие объекты могут работать, а какие нет, передает zakon.kz.
Как следует из документа, с переходом в "красную" зону сокращается количество авиарейсов.
Кроме того:
Также запрещена работа ночных и игровых клубов, караоке. Под запретом зрелищные, массовые мероприятия, выставки, конференции, форумы, семейные, памятные мероприятия.
Ранее заместитель главного санитарного врача Алматы Асель Калыкова сообщила, что в городе будет ужесточен карантин. Постановление санврача уже подготовлено, находится на обсуждении с представителями бизнеса и общественности и будет подписано к концу дня.
В "красной" зоне Алматы оказался 10 марта.
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