Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

Что могут закрыть в Алматы в связи с переходом в "красную" зону

Фото: almaty.tv 10 марта 2021, 13:31

Так, запрещена работа ночных и игровых клубов, караоке.

В постановлении главного государственного санитарного врача РК расписан алгоритм перехода из одной зоны в другую и, соответственно, расписывается, какие объекты могут работать, а какие нет, передает zakon.kz.

Как следует из документа, с переходом в "красную" зону сокращается количество авиарейсов.

Кроме того:

  • Дежурные группы в детсадах работают при соблюдении комплектации групп не более 15 человек.
  • Детские кабинеты коррекции, детские и взрослые образовательные центры могут работать при заполняемости группы - не более 15 человек, по предварительной записи.
  • Центры и салоны красоты, парикмахерские, услуги маникюра и педикюра, оказывающие косметологические услуги работают по предварительной записи.
  • Вводятся ограничения по работе супермаркетов, гипермаркетов, рынков, объектов общественного питания.
  • В организациях и офисах сотрудники работают по принципу: 80% - удаленный режим;20% - очный режим.
  • В работе ОТ предусматривается увеличение количества автобусов в часы пик, открытие всех дверей, заполняемость по числу посадочных мест).
  • В религиозных объектах запрещаются коллективные мероприятия.
  • СПА, сауны бассейны также ограничиваются по времени, не работают в субботу и воскресенье.
  • ТРЦ, торговые дома также закрываются в выходные дни.

Также запрещена работа ночных и игровых клубов, караоке. Под запретом зрелищные, массовые мероприятия, выставки, конференции, форумы, семейные, памятные мероприятия.

Ранее заместитель главного санитарного врача Алматы Асель Калыкова сообщила, что в городе будет ужесточен карантин. Постановление санврача уже подготовлено, находится на обсуждении с представителями бизнеса и общественности и будет подписано к концу дня.

В "красной" зоне Алматы оказался 10 марта.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Комментарии 💬1
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
Певица Manizha будет представлять Россию на "Евровидение-2021"
Скриптонит выпустил новый новую композицию к 8 Марта