Что могут закрыть в Алматы в связи с переходом в "красную" зону

Так, запрещена работа ночных и игровых клубов, караоке.

В постановлении главного государственного санитарного врача РК расписан алгоритм перехода из одной зоны в другую и, соответственно, расписывается, какие объекты могут работать, а какие нет, передает zakon.kz.

Как следует из документа, с переходом в "красную" зону сокращается количество авиарейсов.

Кроме того:

Дежурные группы в детсадах работают при соблюдении комплектации групп не более 15 человек.

Детские кабинеты коррекции, детские и взрослые образовательные центры могут работать при заполняемости группы - не более 15 человек, по предварительной записи.

Центры и салоны красоты, парикмахерские, услуги маникюра и педикюра, оказывающие косметологические услуги работают по предварительной записи.

Вводятся ограничения по работе супермаркетов, гипермаркетов, рынков, объектов общественного питания.

В организациях и офисах сотрудники работают по принципу: 80% - удаленный режим;20% - очный режим.

В работе ОТ предусматривается увеличение количества автобусов в часы пик, открытие всех дверей, заполняемость по числу посадочных мест).

В религиозных объектах запрещаются коллективные мероприятия.

СПА, сауны бассейны также ограничиваются по времени, не работают в субботу и воскресенье.

ТРЦ, торговые дома также закрываются в выходные дни.

Также запрещена работа ночных и игровых клубов, караоке. Под запретом зрелищные, массовые мероприятия, выставки, конференции, форумы, семейные, памятные мероприятия.

Ранее заместитель главного санитарного врача Алматы Асель Калыкова сообщила, что в городе будет ужесточен карантин. Постановление санврача уже подготовлено, находится на обсуждении с представителями бизнеса и общественности и будет подписано к концу дня.

В "красной" зоне Алматы оказался 10 марта.

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