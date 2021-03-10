Казахстанские фильмы номинированы на премию "Ника"

Они в одной номинации.

Сразу 2 казахстанских фильма претендуют на старейшую российскую кинопремию "Ника", передает zakon.kz.

Обе картины представлены в категории "Лучший фильм стран СНГ и Балтии". За победу поборются "Жаным, ты не поверишь" режиссера Ернара Нургалиева и "Желтая кошка" Адильхана Ержанова.

Конкурентами наших фильмов будут картины "Два тысячи песен Фариды" (Узбекистан), "От смерти до смерти" (Азербайджан), "Шамбала" (Кыргыстан).

Казахстанские режиссеры верят в победу. Нам удалось связаттся с Адильханом Ержановым.

Это большая радость и честь, и я рад, что совместные усилия нашей команды не остались неоцененными. Поздравляю всю команду «Желтой кошки» с очередным достижением фильма, - поделился впечатлениями режиссер Адильхан Ержанов.

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