Принц Уильям отреагировал на интервью Меган Маркл - Мы очень не расистская семья

Пока он не общался со своим братом.

Принц Уильям прокомментировал скандальное интервью жены своего брата Меган Маркл, сообщает zakon.kz.

Мы очень не расистская семья, — заявил журналистам Уильям.

По данным издания "Известия", герцог Кембриджский отметил, что пока не общался со своим братом принцем Гарри, однако планирует сделать это в ближайшее время.

8 марта в интервью американской телеведущей Опре Уинфри супруга британского принца Меган Маркл рассказала, что у некоторых членов королевской семьи Великобритании были опасения из-за цвета кожи еще не родившегося на тот момент сына.

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Также она заявила, что, до того как они с мужем приняли решение отказаться от выполнения королевских обязанностей, ее посещали мысли о самоубийстве. По ее словам, это была очень ясная, реальная и пугающе постоянная идея.

Канцелярия британской королевы выступила с заявлением спустя 56 часов после интервью. Члены королевской семьи "были ошеломлены жестокостью обвинений", выдвинутых в их сторону.

В январе прошлого года герцог и герцогиня Сассекские заявили о желании отказаться от обязанностей старших членов королевской семьи и получить финансовую независимость от Букингемского дворца.

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