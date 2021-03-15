Важные коммунальные предприятия Алматы выставят на торги

Оценочная стоимость организаций еще не установлена. Метод торгов также не определен.

Ряд коммунальных организаций Алматы передадут в частные руки, передает zakon.kz.

Ранее в соцсетях и СМИ появилось постановление, в котором утверждается перечень организаций коммунальной собственности Алматы, предлагаемых к передаче в конкурентную среду. Перечень состоит из 13 объектов. В документе указано, что размер государственного пакета акций, передаваемого на приватизацию, равен 100%.

В акимате города пояснили, что постановлением правительства РК от 29 декабря 2020 года утвержден комплексный план приватизации на 2021-2025 годы. В рамках плана акимат Алматы утвердил перечень организаций, предлагаемых к передаче в конкурентную среду. Ознакомиться со списком можно на сайте "Реестр объектов приватизации". Там указан список предприятий, предлагаемых к передаче в частные руки не только находящихся в Алматы, но и в других регионах Казахстана.

В Алматы к объектам, которые намерены выставить на торги, относятся:

- ГКП на праве хозяйственного ведения "Алматы тазалық". Предприятие отвечает за содержание дорог (уборка мусора, обработка покрытий противогололедными материалами, очистка от снега), за очистку арыков, тротуаров, озеленение дорог и развязок города, уход за зелеными насаждениями на клумбах, газонах на транспортных развязках, содержание и санитарную очистку остановочных комплексов и т.д. Выставление предприятия на торги намечено на 2025 год.

- Центр мониторинга и анализа Управления общественного развития Алматы. Предметом деятельности предприятия являются научные исследования, коммерциализация результатов научной деятельности. Выставление предприятия на торги намечено на 2022 год.

- ТОО "Eco Almaty". Сфера деятельности этой компании в открытых источниках не указана. Находится в ведении Управления зеленой экономики города. Год выставления на торги - 2022.

- ТОО "Алматинские тепловые сети". "Одно из ключевых звеньев теплоэнергетического комплекса Алматы. Основная миссия предприятия заключается в бесперебойном обеспечении тепловой энергией потребителей с применением передовых технологий и оборудования, отвечающим высоким экологическим и технологическим стандартам", - указано на сайте компании. Год выставления на торги - 2024.

- ТОО "Алматыэлектротранс". Компания, осуществляющая пассажирские перевозки, в ее ведении находятся десятки городских автобусных и троллейбусных маршрутов. Год выставления на торги - 2023.

- ТОО "Спортивно-культурный комплекс" (Дворец спорта и культуры им. Балуана Шолака). Год выставления на торги - 2021.

- ТОО "Туристский информационный центр города Алматы - Visit Almaty. Компания занимается созданием комфортной и благоприятной среды для туристов и горожан. Год выставления на продажу - 2022.

В список объектов приватизации также входят три музыкальные школы. Об этом уже высказывались и в акимате города и в Минобразования. Также, Учебно-клинический центр.

Оценочная стоимость организаций еще не установлена. Метод торгов также не определен.

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