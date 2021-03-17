Китай упростил оформление виз иностранцам, привитым китайскими вакцинами

Инъекции должны быть сделаны по меньшей мере за 14 дней до подачи документов на визу.

Китай решил упростить получение виз для привитых китайскими вакцинами граждан 12 стран мира, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Такие уведомления были опубликованы дипломатическими миссиями Китая в Австралии, Габоне, Германии, Израиле, Норвегии, Пакистане, США, Таиланде, Филиппинах, Финляндии, Швейцарии и Японии.

Согласно им, иностранные граждане должны предъявить сертификаты о вакцинации китайскими препаратами, при этом инъекции должны быть сделаны по меньшей мере за 14 дней до подачи документов на визу.

Получить визу смогут граждане, следующие на работу в Китай для "продолжения трудовой деятельности и возобновления производства в различных сферах", иностранцы, следующие в КНР в "экстренных гуманитарных целях" и для воссоединения семьи. Также подать документы на получение въездных документов смогут обладатели карт деловых поездок экономик - участниц форума Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества.

В то же время в сообщениях посольств и консульств КНР говорится, что указанным категориям иностранных граждан по-прежнему потребуется сдать ПЦР-тест на коронавирус, пройти тестирование на антитела класса IgM к SARS-CoV-2 с венозным забором крови и перед вылетом предъявить сертификаты о негативных результатах. "После въезда в Китай, пожалуйста, соблюдайте действующие в КНР правила карантина и наблюдения у врачей, - отмечается в заявлениях.

С 15 марта власти КНР упростили правила въезда для привитых китайскими вакцинами иностранцев, прибывающих из Гонконга.

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