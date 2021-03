Шэрон Стоун рассказала, что ее насиловал родной дедушка

Растление и издевательства прекратились только после смерти насильника.

Голливудская актриса Шэрон Стоун рассказала о тяжелой травме детства. В детстве она и ее сестра подвергались сексуальному насилию со стороны родного деда, сообщает zakon.kz.

Она готовится выпустить книгу-автобиографию "The Beauty of Living Twice". В интервью The New Yorker актриса рассказала, что в книге будет раскрыта страшная тайна ее семьи: в детстве Шэрон и ее сестра пережили насилие со стороны родного дедушки. Они с сестрой не обсуждали эту тему, потому что дед угрожал ей.

