Нелегальные мигранты из Казахстана гибнут в Корее без медпомощи – депутат

Правительству необходимо взять этот вопрос на особый контроль, считает депутат.

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутат Елнур Бейсенбаев поднял проблему нелегальных трудовых мигрантов из Казахстана в Южной Корее, передает корреспондент zakon.kz.

Бейсенбаев отметил, что сегодня одной из привлекательных для наших граждан стран в плане трудовой миграции является Южная Корея, где имеется возможность получения туристической визы для дальнейшей незаконной трудовой деятельности.

Согласно данным, опубликованным в СМИ, очень часто наблюдаются проблемы по регулированию законной и незаконной трудовой миграции казахстанской молодежи в развитые страны. С периода отмены виз для казахстанцев в 2014 году численность нелегальных трудовых мигрантов из нашей страны в Южную Корею выросло с 359 человек до 12 тысяч человек в 2019 году. Большинство из них мужчины активного трудоспособного возраста до 35 лет, - рассказал мажилисмен, озвучивая депутатский запрос к заместителю премьер-министра, министру иностранных дел РК Мухтару Тлеуберди.

По словам депутата, некоторые казахстанцы гибнут в этой стране от болезней и травм, так как не имеют права на бесплатную медпомощь.

По данным Министерства иностранных дел Казахстана, в 2020 году почти 10 тысяч наших соотечественников находилось в Корее нелегально. Основной поток нелегальных граждан Казахстана, пребывающих в Южную Корею, составляют жители южных регионов нашей страны: Туркестанская и Алматинская области, городов Алматы, Шымкент. По статистике Нацбанка, с 2012 по 2019 год суммарный объем личных безвозмездных денежных переводов из-за границы в Казахстан вырос с 279 млн до 614 млн долларов США, то есть более чем в 2 раза, - констатировал он.

При этом поступления денежных переводов из Южной Кореи в Казахстан за тот же период выросли с 1,7 млн до 105 млн долларов США, то есть за 6 лет денежные переводы увеличились в 60 раз.

Вышеперечисленные факты говорят, что данная тенденция сохранится и будет только развиваться. Наши граждане, прежде всего, молодежь будет, несмотря на трудности, выезжать в эти страны для заработка. Глава государства отметил, что "в ряде стран казахстанцы работают нелегально. Из такого положения вытекают сложности с регистрацией, различные бытовые трудности, с которыми наши граждане сталкиваются ежедневно. Это ярко проявилось в период пандемии". В связи с этим считаем, что правительству необходимо взять этот вопрос на особый контроль, проработать с правительством Южной Кореи вопросы об упрощении получения трудовой визы, гарантии безопасности наших граждан, возможности легально трудиться, - заключил Бейсенбаев.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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