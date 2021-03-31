YouTube скроет счетчик дизлайков у некоторых каналов

В YouTube опасаются, что публичное отображение дизлайков может провоцировать кампании по целенаправленной их накрутке, что, в свою очередь, может негативно сказаться на благополучии видеоблогера.

Социальная сеть YouTube проведет эксперимент, в рамках которого может скрыть счетчик дизлайков в некоторых профилях, сообщает zakon.kz.

В соцсети сообщили, что решили опробовать это нововведение после жалоб пользователей на кампании, в ходе которых массово ставят дизлайки определенным видео.

В качестве ответа на жалобы авторов и о направленных акциях с целью занизить рейтиг, мы тестируем несколько новых шаблонов, в которых публично не показывается счетчик дизлайков. Вы можете заметить один из этих дизайнов в ближайшие недели. Авторы, вы по-прежнему сможете видеть точное количество лайков и дизлайков в настройках YouTube Studio. Для зрителей: если вы участвуете в эксперименте, вы все равно можете лайкать или дизлайкать видео, чтобы поделиться фидбеком с создателями и помочь настроить рекомендации, которые вы видите на YouTube.

Раньше на YouTube была возможность ограничивать показ дизлайков под отдельными роликами, но вместе с ними не показывались и положительные оценки зрителей.

В ходе эксперимента под роликом по-прежнему можно будет поставить "палец вниз", однако число таких отметок, в отличие от "лайков", публично отображаться не будет. Увидеть его сможет только автор ролика на своей странице в сервисе YouTube Studio.

В YouTube опасаются, что публичное отображение дизлайков может провоцировать кампании по целенаправленной их накрутке, что, в свою очередь, может негативно сказаться на благополучии видеоблогера.

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