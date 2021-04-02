Токаев принял нового председателя АО "ФНБ Самрук-Казына"

Президенту было доложено о текущей деятельности фонда.

Глава государства принял председателя АО «ФНБ Самрук-Казына» Алмасадама Саткалиева, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарту Токаеву было доложено о текущей деятельности фонда, проводимой работе по исполнению ранее данных поручений Президента по обеспечению реализации крупных инфраструктурных проектов, социальной стабильности, а также финансовой устойчивости группы компаний "Самрук-Казына".

Алмасадам Саткалиев проинформировал Главу государства о планах строительства новых объектов, связанных с развитием "зеленой" экономики, а также по вопросам приватизации активов фонда.

В завершение встречи Президент дал ряд конкретных поручений, касающихся стратегии развития "Самрук-Казына".

29 марта Ахметжан Есимов покинул пост главы "Самрук-Қазына".

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