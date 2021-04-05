За день вакциной от коронавируса привились почти 7 тысяч алматинцев

Об этом сообщили в Управлении здравоохранения.

В Алматы 4 апреля от коронавируса привились 6 664 человека, передает zakon.kz.

Данные по вакцинации населения города за 4 апреля - 6 664 человека. В общей сложности, с 1 февраля 1-й компонент вакцины Спутник-V получили 39 549 человек, - говорится в сообщении Управления здравоохранения города.

В субботу, 3 апреля, в Алматы вакцинировали от коронавирусной инфекции 9 975 человек. За 2 и 3 апреля в Алматы было провакцинировано 16 985 человек.

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