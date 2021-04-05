На сколько планируют повысить штрафы за плохой Интернет

По словам министра, сейчас идет обсуждение с депутатами.

В Казахстане в 10 раз планируют повысить штрафы за плохой Интернет. Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, передает корреспондент zakon.kz.

В прошлом году мы говорили о том, что нужны стандарты качества. Раньше они не были определены. В этом году стандарты качества говорят, что для 4G мы самые низкие пороги (установили) - 5 Мбит/с и для 3G - 1,5 Мбит/с. То есть это самый низкий порог для операторов связи. Если будет выявлен порог ниже, то мы имеем право выписывать штрафы. (...) Штрафы, которые мы сегодня выписываем, - это около 200 тыс. тенге. Мы говорим, что сейчас их надо поднять в 10 раз, - сказал он на брифинге в СЦК.

По его словам, сейчас идет обсуждение с депутатами.

Мы поднимем их и минимальный порог штрафов операторам до где-то 2 млн тенге, - отметил министр.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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