Участниц голой фотосессии в Дубае высылают из страны

Ранее полиция Дубая арестовала около 40 девушек, раздевшихся догола на балконе престижного отеля.

Как сообщает медиаофис правительства эмирата Дубай, задержанные в Дубае за "голую фотосессию" будут депортированы из ОАЭ, передает zakon.kz со ссылкой на Рамблер.

Генеральная прокуратура страны обвиняет участниц фотосессии и ее организаторов в хранении порнографии с целью производства порнографических материалов.

Все они были заключены в тюрьму до завершения расследования, и прокуратура издала приказ о депортации всех обвиняемых и подсудимых из государства за их действия и поведение, противоречащие закону страны, — говорится в сообщении правительства.

При этом власти не рассказали, в какие сроки иностранцы будут выдворены из Арабских Эмиратов, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что полиция Дубая арестовала около 40 девушек, раздевшихся догола на балконе престижного отеля.

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