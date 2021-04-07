Цой высказался о критике Токаева по вакцинации

С вакциной будем ускоряться, но в других странах ситуация еще хуже - министр здравоохранения.

На брифинге в СЦК министр здравоохранения РК Алексей Цой прокомментировал вопрос по поводу того, согласен ли он с критикой Касым-Жомарта Токаева, который ранее выразил недовольство темпами вакцинации от коронавируса и поручил правительству ускориться в данном вопросе, передает корреспондент zakon.kz.

Основной акцент глава государства поставил именно на сроках вакцинации. Конечно, мы прикладываем максимальные усилия для того, чтобы поставить вакцину внутрь страны. Я еще раз хочу подтвердить, что все вакцины недоступны на рынке, сейчас нет свободной продажи этих вакцин, и чтобы она свободна лежала, ее никто не брал и страны отказывались от этих поставок. Сейчас вопрос стоит о том, что их нет физически и наша задача - найти и привлечь любые ресурсы для того, чтобы максимально ускорить эти вакцины, - сказал Цой.

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По его словам, у казахстанского правительства имеются договоренности о поставках, но сейчас с этим есть проблемы.

Конечно, есть проблема с этой поставкой, но с февраля месяца, вы видите, мы очень аккуратно начали вакцинацию теми объемами, которые у нас были в наличии и которые у нас были доступны в Казахстане. Очень аккуратно, выбрав категории граждан, которые нуждаются в первую очередь в этой помощи. Мы правильно выбрали показания, противопоказания, утвердили инструкции. Пошагово работа ведется, доверие населения возросло, есть большое желание привиться. То есть эта работа ведется, - уточнил он.

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При этом также налаживается производство собственной вакцины от коронавируса.

Конечно, к большому сожалению, вакцины нет и это не только проблема Казахстана. Это проблема и наших соседей. Во многих других странах еще хуже ситуация, чем в Казахстане - у них нет собственных производств. Конечно, мы сейчас максимально будем ускоряться и выполним те поручения, которые глава государства нам обозначил. Для нас это приоритетный вопрос и вакцинация для нас стоит ключевым моментом в нашей работе, - заключил министр.

Оксана Скибан, Нур-Султан.

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