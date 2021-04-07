Берик Уали рассказал о штате и затратах на аппарат спецпредставителя Казахстана

По его словам, "аналогичные должности существуют во многих странах мира".

Будут ли выделяться дополнительное средства из бюджета для деятельности Специального представителя Президента по международному сотрудничеству, а также кто будет обеспечивать его работу, выделен ли для него отдельный штат сотрудников? Об этом корреспондент zakon.kz узнал у пресс-секретаря главы государства Берика Уали.

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Деятельность Специального представителя будет обеспечивать команда из пяти человек, включая профессиональных дипломатов и административных сотрудников. У него не будет заместителей, и эта должность не предполагает дополнительной нагрузки на республиканский бюджет. Работа полностью будет финансироваться в рамках уже выделенных средств Администрации Президента Республики Казахстан. Берик Уали

По его словам, "аналогичные должности существуют во многих странах мира".

В частности, практика назначения спецпредставителей широко распространена в США, России, Европе и других стран. Как правило, эти должности занимают известные личности, обладающие значительным политическим и дипломатическим опытом, - отметил пресс-секретарь.

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