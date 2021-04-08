Почти 433 тенге достиг доллар на торгах

Доллар вырос еще на 1,73 тенге.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11 часов средневзвешенный курс доллара составил 432,82 тенге, поднявшись еще на 1,73 тенге, передает zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 432-434,6 тенге, евро – 511-516 тенге, рос. рубль - 5,6-5,68 тенге.

Тем временем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 8 апреля.

Майские фьючерсы на нефть WTI уменьшились на 0,47%, составив $59,49 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне снизились на 0,40% — до $62,91 за баррель.

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