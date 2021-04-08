Почти 433 тенге достиг доллар на торгах

Приложение zakon.kz
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Доллар вырос еще на 1,73 тенге.
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11 часов средневзвешенный курс доллара составил 432,82 тенге, поднявшись еще на 1,73 тенге, передает zakon.kz.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 432-434,6 тенге, евро – 511-516 тенге, рос. рубль - 5,6-5,68 тенге.
Тем временем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 8 апреля.
Майские фьючерсы на нефть WTI уменьшились на 0,47%, составив $59,49 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне снизились на 0,40% — до $62,91 за баррель.
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