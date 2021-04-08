Когда Токаев встретится с Путиным?

Форум запланирован на текущий год в городе Кокшетау.

Встреча президентов Казахстана и России запланирована в рамках 17-го форума межрегионального сотрудничества двух стран в этом году. Об этом сообщил заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым, передает корреспондент zakon.kz.

Особое внимание было уделено графику мероприятий на высшем и высоком уровнях, а именно участию глав государств в двухсторонних и многосторонних мероприятиях. В частности, учитывая высокую роль приграничного сотрудничества в отношениях между Казахстаном и Россией, на долю которого приходится около 70% двухстороннего торгового оборота, мы будем готовиться к проведению 17-го форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, - сказал Тлеуберди.

Он напомнил, что форум был отложен из-за пандемии и запланирован на текущий год в городе Кокшетау. При этом точные даты мероприятия не озвучил.

Предполагаем, что насущные вопросы, стоящие перед регионами двух стран, будут рассмотрены на этом форуме в присутствии глав наших государств, - уточнил глава МИД РК.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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