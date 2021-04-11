Чем опасны мутации COVID-19, рассказали в ВОЗ

По словам эксперта, риск повторного занесения вируса и возобновления инфекции будет сохраняться в каждой стране.

Во Всемирной организации здравоохранения рассказали о новых мутациях коронавируса, передает zakon.kz.

Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что некоторые недавно выявленные вызывающие озабоченность варианты (новые штаммы коронавируса - прим. ред.) могут иметь повышенную передачу по сравнению с ранее циркулировавшими вариантами" - рассказала глава российского представительства ВОЗ Мелита Вуйнович в эксклюзивном интервью "Российской газете".

По ее словам, риск повторного занесения вируса и возобновления инфекции, в том числе с учетом циркулирующих в настоящее время вариантов вируса, будет сохраняться в каждой стране, и его необходимо будет постоянно контролировать с помощью строгих мер общественного здравоохранения, поскольку вирус циркулирует между странами и внутри них.

Вероятно, что сохранятся повышенные риски вывоза и ввоза между странами в результате международных поездок, включая появление новых вариантов. Воздействие на страны будет зависеть от множества факторов, в том числе от того, существует ли постоянная передача инфекции на местном уровне и работают ли системы здравоохранения на полную мощность, - отметила глава российского представительства ВОЗ.

Она подчеркнула, что информация о новых штаммах быстро обновляется. Любые меры, введенные для ограничения их распространения, должны быть привязаны ко времени и постоянно пересматриваться.

Также Вуйнович пояснила, что, например, вирусы гриппа постоянно меняются, и иммунная защита человека от вакцинации против гриппа со временем снижается, отсюда и необходимость ежегодных прививок для оптимальной защиты. COVID-19 не является вирусом гриппа.

Мы еще недостаточно знаем об эффективности вакцин против COVID-19, чтобы утверждать, как часто человеку нужно будет вакцинироваться, чтобы оставаться защищенным. Пока еще недостаточно знаний, чтобы ответить на этот вопрос, - подчеркнула эксперт.

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