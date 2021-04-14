Свой "Артек" появится в Алматинской области

Загородный лагерь "Жалын" будет построен в районе села Акши.

Аналогом Всероссийского известного лагеря "Артек" выступит проект, который реализуется в Алматинской области. В скором времени в Алакольском районе начнет свою работу супер- современный детский лагерь "Жалын", который сможет принять более 100 детей в сезон. А за шесть сезонов можно возможность отдохнуть получат порядка 600 детей.

Как принято в детских учреждениях, группа ребят, прибывающих к месту отдыха, комплектуется в зависимости от возрастных категорий.

Согласно проекту, на территории объекта предусмотрены пять спальных корпусов по 20 мест, здание для творческого досуга постояльцев, столовая, общежитие для персонала, медпункт, детская площадка, детский городок, спортивные площадки и гостиница.

Услышав о том, что в селе Акши будет построен такой масшатабный лагерь, сын очень обрадовался. Современное место отдыха- это прекрасная возможность для летнего отдыха наших детей. Хочу отметить, что аким Алматинской области уделяет большое внимание детям нашего Жетысуского края, строит всевозможные объекты для их правильного досуга и светлого будущего, оказывает поддержку юным таланты и делает все необходимое для их образования и развития как личностей. За это ему очень благодарна. А также хочу сказать спасибо за то, что выбрал для строительства лагеря "Жалын" нашу местность Акши, благодаря этому наше село станет еще краше, более востребованным у туристов и жителей страны, - сказала жительница села Акши Арай Турганбаева.

Необходимо подчеркнуть, что при строительстве будет задействовано около 100 человек, из них в штатном режиме предусматривается создание 47 постоянных рабочих мест. Общая стоимость проекта 1 млрд. 27 млн. тенге. По словам специалистов, загородный лагерь "Жалын", который будет построен в районе села Акши, будет соответствовать современным требованиям. Это, в свою очередь, будет способствовать созданию благоприятных условий для свободного отдыха детей и ведению здорового образа жизни.

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