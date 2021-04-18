ФСБ раскрыла детали планировавшегося в Беларуси переворота

Согласно данным следствия, к участию в подготовке переворота планировалось привлечь националистов из Киева.

Подозреваемые в подготовке переворота в Беларуси планировали разграбить и присвоить себе имущество белорусского президента Александра Лукашенко, сообщает zakon.kz.

Кадры оперативной съемки ФСБ были показаны в воскресенье в эфире программы "Вести недели" на канале "Россия 1".

Телеканал показал кадры задержания, имеющего двойное гражданство США и Беларуси юриста Юрия Зянковича и белорусского политолога Александра Федуты.

Как следует из телесюжета, генералов из числа подозреваемых позвали в "Корчму" на Садовом кольце и разместили в вип-комнате. Разговор начали еще за пустым столом. Федута с Зянковичем сразу заявили, что их цель — убийство Лукашенко, говорится в сюжете.

Задача номер один — устранить самого главного. Задача номер два — блокировать внутренние войска, блокировать ОМОН. Задача номер три — занять несколько символических объектов в центре города, в том числе радиостанцию, телевидение, чтобы мы могли зачитать обращение. сказал Зенкович, слова которого приведены в репортаже

Данные о чиновниках получили хакеры - взломали сервера МВД, КГБ, Следственного комитета. Отмечается, что, согласно данным следствия, к участию в подготовке переворота планировалось привлечь националистов из Киева.

Также подозреваемые отметили, что им необходимо минимум пять лет для изменения общества и государства. Беларусь, по их словам, должна стать "инкубатором для выращивания демократии" по опыту Польши. В их планы входило создание государственного совета, куда вошли бы лидеры всех зарегистрированных партий.

Потому что, если сейчас провести выборы, то у нас вместо Лукашенко выберут Лукашенко. И будет то же самое еще на 25 лет. Юрий Зенкович

В субботу Лукашенко заявил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. Впоследствии Центр общественных связей ФСБ дал подробности: в Москве задержали двух организаторов предполагаемого военного переворота — имеющего двойное гражданство США и Белоруссии юриста Юрия Зенковича и политолога Александра Федуту.

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