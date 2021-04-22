Названа главная ошибка водителей

Многие тщательно прогревают авто перед поездкой.

Долгая работа машины на холостых может "убить" двигатель. Об этом заявил эксперт портала "Автовзгляд", сообщает zakon.kz.

По информации РИА Новости, многие водители до сих пор имеют привычку прогревать машину прежде, чем начать движение.

Основной риск связан с состоянием моторного масла. На низких оборотах снижается скорость циркуляции масла в системе двигателя, так ка давление жидкости, а также объем прокачанной смазки по всей масляной системе напрямую зависят от количества оборотов двигателя.

В современном двигателе смазка его элементов происходит комбинированным способом: к наиболее нагруженным узлам оно поступает под давлением по специальным масляным каналам, а к менее нагруженным — самотеком или разбрызгиванием. Низкое давление масла может стать причиной ряда серьезных проблем, например, износа маслонасоса, а также причиной масляного голодания всего агрегата, - сказал он.

По словам эксперта, необходимо обратить особое внимание на наддувные двигатели с маленьким картером.

При долгом стоянии в пробке, да еще в жару, масло в картере перегревается, его присадки быстро вырабатываются, и оно теряет свои свойства. В результате смазка может загустеть и забить масляные каналы, приводя к перегреву двигателя, а в перспективе и к капитальному ремонту. Поэтому портал рекомендует сократить интервал замены смазки и считать его по моточасам, - рассказал он.

При долгой работе на холостых топливно-воздушная смесь сгорает неэффективно, в результате чего несгоревшее топливо с примесью масла попадает на соты нейтрализатора, забивает их, и дорогостоящий узел начинает разрушаться. Керамические частички от нейтрализатора засасывает в мотор, что может вызвать появление задиров в цилиндрах, которые также могут привести к капремонту мотора.

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