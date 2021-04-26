Названы признаки истощения организма от усталости

Есть несколько признаков, по которым можно отличить патологическое истощение организма от усталости.

Британский диетолог Кларисса Ленхерр перечислила признаки, по которым можно отличить патологическое истощение организма от усталости, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

Первый признак, как отметила врач, — это изменения в настроении. Человека могут преследовать отстраненность, тревожность или депрессия. Другой важный признак — это усталость, не проходящая даже после полноценного сна, подчеркнула Ленхерр.

Также стоит обратить внимание на усталость, которая не проходит после полноценного сна. Еще одним признаком является так называемый "мозговой туман", когда трудно думать, рассуждать и сконцентрироваться на чем-либо.

Об истощении могут говорить резкие колебания веса, которые возникают из-за переутомления. Признаки недуга можно обнаружить и на коже. По словам диетолога, беспокоиться стоит, если кожа стала сухой и тусклой.

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