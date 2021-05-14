Назначение с недоразумением. Бармаков получил новую должность

Сейчас он является заместителем гендиректора Национального центра качества дорожных активов.

Сайранбек Бармаков получил новую должность, сообщает zakon.kz.

Раскритикованный Касым-Жомартом Токаевым чиновник теперь является заместителем генерального директора Национального центра качества дорожных активов.

Экс-председателя комитета автодорог МИИР РК Сайранбека Бармакова назначили заместителем генерального директора РГП на ПХВ "Национальный центр качества дорожных активов", - отметили в МИИР РК.

Назначение Бармакова имеет весьма запутанную предысторию.

3 апреля сообщалось о том, что Сайранбек Бармаков назначен Директором Алматинского областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол". Однако 12 мая эту информацию опровергли.

Касательно новости о назначении бывшего председателя Комитета автомобильных дорог произошло недоразумение. Приносим извинения. Сайранбек Бармаков не назначен и не назначался на должность директора алматинского филиала АО НК "КазАвтоЖол", - сообщили в пресс-службе МИИР РК.

Было отмечено, что данное место вакантно.

20 апреля стало известно, что за ослабление контроля в дорожной сфере были освобождены от должностей председатель комитета автомобильных дорог министерства индустрии и инфраструктурного развития Бармаков, а также заместители акимов Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Актюбинской областей Шакимов, Турков и Калауов.

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