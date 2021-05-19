В Алматы восстановили мурал с портретом Кунаева

Хулиганов все еще ищут.

Мурал с изображением Динмухамеда Кунаева восстановлен, сообщает zakon.kz.

Об этом рассказал автор Ержан Танаев.

Он уточнил, что сейчас находится в отъезде. За помощью художник обратился к другу, который и пришел на выручку.

Ержан сомневается, что хулиганов когда-нибудь найдут.

Несколько дней назад появилась информация, что к портрету Кунаева неизвестные пририсовали усы.

Мурал появился в сентябре 2017 года. Увидеть его можно в 3-ем микрорайоне Алматы.

Динмухамед Кунаев - первый секретарь ЦКПП Компартии Казахской ССР (1960—1962, 1964—1986), член Политбюро ЦК КПСС (1971—1987), трижды Герой Социалистического Труда (1972, 1976, 1982). Автор более 100 научных трудов. Академик АН Казахской ССР (1952).

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