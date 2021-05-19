Статистику смертности от коронавируса пересмотрели в Казахстане

С прошлого года была проведена соответствующая работа -Гиният.

Статистику смертности от коронавируса за прошлый год пересмотрели в Казахстане, сообщила на брифинге вице-министр Ажар Гиният, передает корреспондент zakon.kz.

В ходе брифинга вице-министр напомнила, что по вопросу статистики реальной смертности от коронавируса в Казахстане за прошлый год было поручение Президента Казахстана. Министерством и бюро национальной статистики была проведена определенная работа и разработан план мероприятий для проверки данных.

Так, по ее словам, с прошлого года была проведена соответствующая работа, была проанализирована информационная система, а также была проведена работа в медорганизациях по учету и анализу всех летальных случаев.

Пришли к тому, что по итогам отчетов от регионов в системе учитываются не все данные по случаям смерти, а некоторые случаи напрямую регистрировались в органах ЗАГСа, с учетом итоговых рассмотрений комиссий, протоколов патологоанатомических и судебных экспертиз, окончательные данные смертности за прошлый год от коронавируса составили 4 729 человек. В том числе с коронавирусной инфекцией, идентифицированной "плюс" 1 783 человек, а неуточненные коронавирусные инфекции - 2 946 человек, — сообщила Ажар Гиният.

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Она добавила, что сегодня на официальном сайте Минздрава опубликованы окончательные данные по коронавирусной инфекции по заболеваемости и смертности.

В течение прошлого года мы неоднократно говорили, что опубликованные данные были оперативные. Они нужны были для работы штаба, чтобы принимать решение и бороться с эпидемией в стране. Нынешние данные за 4 месяца у нас также выходят оперативно. Они будут ежеквартально сверяться с бюро нацстатистики, — заверила вице-министр.

Также она сообщила, что была интегрирована система "Е-статистика" с системой "Регистр прикрепленного населения". Теперь, если ранее родственники шли со справкой о смерти от медорганизаций сами в органы в ЗАГСа, регистрировали эти данные и получали свидетельство о смерти, то сегодня эти данные уполномоченные госорганы будут получать напрямую и проводить регистрацию.

Айша Тулейбекова, Нур-Султан

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