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Принц Уильям привился от коронавируса

Фото: instagram/dukeandduche... 20 мая 2021, 13:52

Королева Елизавета II тоже привилась от COVID-19.

Внук королевы Великобритании Елизаветы II принц Уильям привился от коронавируса, сообщает zakon.kz.

Во вторник я получил свою первую дозу вакцины от COVID-19. Всем, кто работает над внедрением вакцины - спасибо за все, что вы сделали, и продолжаете делать, - сообщается на странице герцога и герцогини Кембриджских в Instagram.

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Вакцинация от коронавируса началась в Британии в декабре.

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