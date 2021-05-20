Ashyq сломался

Причины технических неполадок выясняются.

В работе приложения Ashyq наблюдаются технические неполадки, сообщает zakon.kz.

Они связаны с выводом статуса.

По данным Министерства цифрового развития, причины выясняются.

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На время сбоя в оперативном порядке пользователям был предоставлен альтернативный способ.

Как отметил вице-министр цифрового развития Асет Турысов, пришло время "испытать функционал в бою".

Несколько недель назад компания BTS предложила нам интегрировать Ashyq в Aitu. Мы согласились, потому что наш принцип – мультиплатформенный подход, как в случае с выводом госуслуг на приложения банков, – сообщил Турысов.

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