Специальный правовой режим для мигрантов появится в России

Об этом сообщили в МВД РФ.

В России появится специальный правовой режим для мигрантов - "Контролируемое пребывание", который будет устанавливаться в отношении иностранцев, не имеющих правовых оснований для нахождения в Российской Федерации, но пребывающих на ее территории по тем или иным причинам, передает zakon.kz.

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В качестве одной из мер профилактического характера, направленных на повышение эффективности механизма обеспечения безопасности и правопорядка в миграционной сфере, планируется введение в законодательство специального правоохранительного режима - "Контролируемое пребывание". Он будет устанавливаться в отношении мигрантов, не имеющих правовых оснований для нахождения в России, но пребывающих на ее территории по тем или иным причинам, - сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России в ответ на соответствующий запрос агентства.

Новый правовой режим, как пояснили в ведомстве, будет применяться к иностранцам, в отношении которых, например, приостановлено исполнение решений о высылке или им ограничен выезд из России в связи с необходимостью исполнения назначенных наказаний, участием в судебных разбирательствах.

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Рассматривается вопрос об установлении такого режима и в отношении иностранцев, страдающих социально-опасными инфекционными заболеваниями, которым выданы предписания Роспотребназора о соблюдении определенных санитарных правил, в том числе режима самоизоляции. МВД РФ

В отношении таких контролируемых иностранцев, как отметили в ведомстве, законодательно может быть введен ряд ограничений. Также рассматривается вопрос о внесении соответствующих изменений в КоАП РФ в части установления ответственности иностранных граждан за нарушение режима контролируемого пребывания.

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По данным МВД, порядка 1,6 млн мигрантов не выехали из России после окончания срока пребывания в стране с марта прошлого года, когда началась пандемия коронавирусной инфекции. Принятые меры позволили урегулировать правовой статус около 400 тыс. человек.

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