Победителей Евровидения проверят на употребление кокаина

Поводом стало поведение вокалиста группы. Внимание зрителей привлек момент эфира, на котором Давид Дамиано подозрительно наклоняется над столом, а другой участник музыкального коллектива его одергивает.

Солистов итальянской рок-группы Måneskin поверят на употребление кокаина. Об этом сообщили организаторы Евровидения, передает zakon.kz.

Поводом стало поведение вокалиста группы, передает газета Corriere della Sera.

Внимание зрителей привлек момент эфира, на котором Давид Дамиано подозрительно наклоняется над столом, а другой участник музыкального коллектива его одергивает.

Сам музыкант заявил, что никогда не принимал кокаин и он шокирован подобными подозрениями.

В ходе пресс-конференции после финала его также спросили об этом эпизоде, и музыкант категорически отверг обвинения.

По словам музыканта, оператор запечатлел его реакцию на то, что другой участник группы уронил на пол стакан. После этого ведущая попросила журналистов больше не затрагивать эту тему и задавать вопросы, касающиеся выступления.

Организаторы проверяют информацию.

Мы в курсе слухов, связанных с поведением итальянских победителей песенного конкурса "Евровидение" в Зеленой комнате прошлым вечером и тщательно изучаем их. пресс-служба песенного конкурса

Давид Дамиано заявил, что добровольно пройдет текст на наркотики.

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