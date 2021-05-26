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Лукашенко о вынужденной посадке самолета Ryanair: Я действовал законно

Фото: 24tv.ua 26 мая 2021, 13:32

Сообщение о минировании самолета Ryanair поступило из Швейцарии.

Александр Лукашенко высказался по инциденту с вынужденной посадкой в Минске самолета Ryanair, сообщает zakon.kz.

На встрече с парламентариями, он отметил, что "действовал законно".

Я действовал законно, защищая людей, по всем международным правилам. Принуждение лайнера к посадке истребителем МиГ-29 — абсолютная ложь, — заявил Лукашенко.

Кроме того, он уточнил, что сообщение о минировании самолета Ryanair поступило из Швейцарии.

Как отмечает 360tv, президент Беларуси заявил, что недоброжелатели республики извне преступили множество красных линий.

Как мы и прогнозировали, наши недоброжелатели извне, да и внутри страны, изменили методы атаки на государство. Они преступили множество красных линий, перешли границы здравого смысла и человеческой морали, - сказал он.

23 мая из-за сообщения о бомбе в Минске вынужденно сел лайнер ирландской авиакомпании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс. На его борту находился бывший главред Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. После приземления его арестовали по обвинению в уголовных преступлениях.

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