Сильная жара до 40: штормовое предупреждение объявлено в 10 областях Казахстана

Местами ожидается гроза, туман и сильный ветер.

В 10 регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.

Читайте также: Какая погода ждет казахстанцев в июне

По данным РГП "Казгидромет", 2 июня в Северо-Казахстанской области ожидается ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный, днем местами 15-20 м/с.

В Акмолинской области местами ожидается гроза, ночью местами - туман. Ветер северо-восточный местами 15-20 м/с.

В Костанайской области местами ожидаются гроза, ветер северо-восточный 15-20 м/с.

В Алматинской области днем сохраняется сильная жара до 35-37 градусов, чрезвычайная высокая пожароопасность. В Талдыкоргане днем ожидается сильная жара до 35-37 градусов.

В Кызылординской области утром и днем местами ожидаются гроза, пыльная буря, шквал. Ветер западный, северо-западный утром и днем местами 15-20 м/с. Днем сохраняются сильная жара до 40 градусов, чрезвычайно высокая пожароопасность.

В Атырауской области местами ожидается гроза. Днем сохраняется сильная жара до 36 градусов. Ожидается высокая пожарная опасность. В Атырау днем сохраняется сильная жара до 35 градусов.

В Актюбинской области местами ожидается гроза.

В Западно-Казахстанской области ожидаются местами гроза, град. В Уральске ожидаются гроза, град.

В Мангистауской области днем ожидается сильная жара до 38-40 градусов.

2-3 июня в Карагандинской области местами ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный, днем 2-сутки 3 июня местами 15-20 м/с. Днем 2-3 июня местами сохраняется сильная жара до 35 градусов, ожидается чрезвычайно высокая пожарная опасность. В Жезказгане днем сохраняется сильная жара до 35 градусов.

Читайте также: Прогноз погоды на 2 июня в Казахстане

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!