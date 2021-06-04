Евросоюз запретил белорусским авиакомпаниям полеты над странами сообщества

Страны ЕС будут обязаны отказывать в разрешении на посадку, взлет или пролет над своей территорией любому воздушному судну из Беларуси.

Евросоюз официально запретил всем белорусским авиаперевозчикам использовать свое воздушное пространство, передает zakon.kz.

Совет решил усилить существующие ограничительные меры с учетом ситуации в Беларуси и ввести запрет на пролет над воздушным пространством ЕС и на доступ в аэропорты ЕС для всех белорусских перевозчиков, — говорится в заявлении Евросовета, пишет РБК.

Страны-члены ЕС будут обязаны отказывать в разрешении на посадку, взлет или пролет над своей территорией любому воздушному судну, эксплуатируемому белорусскими авиакомпаниями.

23 мая летевший из Афин в Вильнюс самолет авиакомпании Ryanair из-за сообщения о минировании запросил экстренную посадку. Воздушное судно совершило аварийную посадку в аэропорту Минска. На борту находился основатель оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, которого задержали белорусские силовики. Информация о минировании не подтвердилась.

25 мая появилось сообщение о том, что небо Евросоюза закрыли для Беларуси и ее авиакомпаний. Помимо этого европейским авиаперевозчикам рекомендовали не использовать воздушное пространство Беларуси для транзита.

Эти меры стали согласованной реакцией на инцидент в аэропорту Минска.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!