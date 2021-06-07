Курс доллара снизился на торгах

Доллар подешевел на 1,15 тенге.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11 часов средневзвешенный курс доллара составил 426,90 тенге, снизившись на 1,15 тенге, передает zakon.kz.

А российский рубль напротив поднялся в цене.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 426-428 тенге, евро – 518-521,5 тенге, рос. рубль - 5,8-5,91 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 7 июня.

Июльские фьючерсы на нефть WTI уменьшились на 0,39%, составив $69,35 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле снизились на 0,50% — до $71,53 за баррель.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!