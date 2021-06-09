Доллар подешевел на торгах

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Курс доллара снизился почти на 1,4 тенге.
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11 часов средневзвешенный курс доллара составил 426,38 тенге, снизившись на 1,39 тенге, передает zakon.kz.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 425,7-428 тенге, евро – 519-522 тенге, рос. рубль - 5,87-5,96 тенге.
Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 9 июня.
Июльские фьючерсы на нефть WTI повысились на 0,51%, составив $70,41 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августа выросли на 0,47% — до $72,56 за баррель.
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