Казахстанцы "нашли" патент на масочных червей

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В Казнете распространяется сообщение об обнаруженном патенте якобы на червей-моргеллонов, сообщает zakon.kz.

По мнению сторонников конспирологических теорий, эти опасные черви были обнаружены в масках и наборах для ПЦР-тестов.

Стоит отметить, что черви-моргеллоны – это предполагаемые возбудители болезни, существование которой не доказано.

На самом деле патент US6245531B1, о котором идет речь, описывает метод применения стероидных гормонов на насекомых. Это нужно для того, чтобы контролировать их жизнедеятельность. В документе не говорится ни о моргеллонах, ни о биологическом оружии, - говорится в сообщении Stopfake.kz.

Описанная в нем технология не позволяет применять разработку на людях.

Таким образом, обнаруженный в Сети патент не имеет никакого отношения ни к моргеллонам, ни к биологическому оружию. В нем описаны способы контроля жизненного цикла насекомых-вредителей, таких как плодовые мухи, - заключили эксперты.

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