Стендап-комик из Казахстана стал гостем популярного шоу в России

Евгений Чебатков стал новым гостем шоу "Контакты".

Известный стендап-комик из Усть-Камегонорска Евгений Чебатков стал новым гостем шоу "Контакты", сообщает zakon.kz.

"Контакты" - это шоу, в котором приглашенные участники должны ответить на вопросы ведущего Антона Шастуна с помощью своих контактов в телефоне.

Ранее у Чебаткова взял интервью российский блогер Юрий Дудь. Позднее он приходил в гости к Ивану Урганту, а также побывал в интернет-шоу "Что было дальше".

Стендап-комик родился и вырос в Усть-Каменогорске. После школы он переехал в Томск и поступил в Томский университет. В 2015 году Чебатков перебрался в Москву и стал ведущим на радио Comedi Radio. На телевидении он дебютировал в шоу Stand Up.

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