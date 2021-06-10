Перекупщики массово скупают билеты до Алаколя

Как прокомментировали в транспортном комитете страны, ситуация сложная, но не новая - она повторяется из года в год.

Билеты на поезда в Алаколь раскупили за считанные минуты, их уже нет. А у людей пропадает бронь в отелях, передает zakon.kz.

Как сообщает Первый канал "Евразия", сейчас купить билеты в Алаколь можно только с рук и втридорога, и то, если повезет. О проблеме в "Казахстан темир жолы" знают, но не могут контролировать перекупщиков и частные билетные кассы.

Самым недоступным местом в этом туристическом сезоне для казахстанцев является Алаколь, куда на машине по бездорожью ехать 300 км. А два ближайших аэропорта в ВКО закрыты на плановый ремонт, из-за чего остаются только поезда.

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6 июня открылась продажа на 20 июля в 00:00. Я проснулась в 04:00, билетов не было. Как за четыре часа можно выкупить 37 вагонов? (...) За четыре часа ни одного билета. Что это за система? Кто ее обходит? Кто выкупил все билеты? Как добраться туда обычным гражданам? Или перекупщики, я не знаю. Это надо на государственном уровне поднимать и разбираться. жительница Алматы Ирина Тупиченко

В Алаколь ездят всего два поезда, один из которых запустили с 1 июня из Усть-Каменогорска. Также к концу месяца к озеру откроют новый маршрут из Нур-Султана.

Как прокомментировали в транспортном комитете страны, ситуация сложная, но не новая - она повторяется из года в год.

Данные два поезда, действительно, создают дефицит билетов. Он не искусственный, он фактический. В этой связи комитетом транспорта проведена работа по запуску нового поезда. Новый поезд будет курсировать с 18 июня этого года. Из 10 вагонов, три раза в неделю. главный эксперт Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Серик Тулепов

Отмечается, что для решения проблемы с 1 июля запустят новую систему продаж электронных билетов. Информация о свободных билетах будет появляться не сразу, что позволит, как утверждают разработчики, перекрыть перекупщикам пути доступа к ним.

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