Законодательство меняется в позитивную сторону – правозащитник

Законодательство в интересах защиты людей с инвалидностью сейчас меняется.

Накануне глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ, предусматривающий расширение мер в области прав человека. В частности, в нем говорится о правах людей с инвалидностью. Как отметил руководитель комиссии по правам людей с инвалидностью им.Кайрата Иманалиева Вениамин Алаев, это позитивный тренд, передает zakon.kz.

Это позитивные перемены. Законодательство в интересах защиты людей с инвалидностью сейчас меняется. У нас есть рабочая группа при Сенате Парламента. Была рабочая группа при Мажилисе Парламента. Представителей людей с инвалидностью включают в эти рабочие группы. Мы слышим, видим и сами предлагаем то, что нужно поменять. В рамках рабочей группы идут обсуждения, споры, что-то принимается, что-то нет, но в результате сейчас явно видной общий тренд на изменения законодательства, - сказал правозащитник.

Однако он высказал опасение по поводу того, что законы могут не исполняться.

Лично для меня есть опасения, что законы не будут исполняться. Поэтому, если все принятые нормы в отношении людей с инвалидностью будут реально реализовываться согласно Конвенции о правах инвалидов, то будет здорово, - сказал он.

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Вместе с тем Вениамин Алаев отметил, что сейчас очень сильно активизировались и парламентарии, и государственные органы по изменению законодательства в целом для лиц с инвалидностью.

Мы очень тесно взаимодействуем с Эльвирой Азимовой, нашим омбудсменом. На каждый их запрос, на каждое предложение мы даем свою оценку и пытаемся помочь в разработке тех или иных документов. То есть мы готовы позитивно работать с государственными органами, в рамках ассоциаций и коалиций неправительственных организаций и думаю, что сейчас у людей с инвалидностью есть хорошие эксперты и хороший экспертный потенциал. Сейчас люди с инвалидностью стали более грамотными. Мы имеем свое веское слово. У нас есть общий принцип: Ничего о нас без нашего участия, - рассказал он.

Между тем правозащитник высказал пожелание, чтобы в будущем люди с инвалидностью имели в Парламенте своего представителя.

В настоящее время в Парламенте нет депутата с инвалидностью. Люди с инвалидностью должны быть и в Парламенты, чтобы наше мнение было отражено. Сейчас есть депутат, которая представляет людей с инвалидностью, конфедерацию инвалидов Казахстана, но у нее нет инвалидности, это Жаннат Омарбекова. Это наше пожелание, - заключил он.

9 июня Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О дальнейших мерах Республики Казахстан в области прав человека". В частности, он поручил Правительству РК утвердить План первоочередных мер в области прав человека.

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