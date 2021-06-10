Хакеры слили в Сеть более 8 млрд паролей пользователей со всего мира

Количество украденных паролей превышает суммарное число жителей планеты.

Свыше восьми миллиардов паролей попали в Сеть из-за крупнейшей в истории утечки. "Коллекция" из 8,4 миллиардов паролей появилась на хакерских ресурсах. Часть из них, скорее всего – из предыдущих утечек, но, возможно, там только "свежие", сообщает zakon.kz.

Документ имеет название rockyou2021.txt и отсылает к известному инциденту 2009 года RockYou, когда в интернет попало свыше 32 млн паролей, передает Сybernews.

Весит файл более 100 ГБ и содержит 8,4 млрд паролей длиной от шести до 20 символов. Все пароли уникальны.

Это можно назвать крупнейшей утечкой подборки паролей. Предыдущая случилась в феврале 2021 года, когда хакеры опубликовали более трех миллиардов логинов и паролей пользователей почтовых сервисов Gmail и Hotmail, также полученных в результате множественных сборов. Кроме того, подчеркивается, что число утекших паролей превышает общее число пользователей интернета в мире почти в два раза. По подсчетам, на планете всемирной сетью пользуются около 4,7 миллиарда человек.

Утечка могла быть использована хакерами для создания словаря паролей либо для атак методом их распыления на большое количество аккаунтов. Из-за того, что пользователи часто используют одинаковые пароли на разных сайтах, под ударом могут оказаться миллиарды учетных записей.

Появление в свободном доступе файла может нанести ущерб приватности пользователей и многих компаний.

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