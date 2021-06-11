Это весьма крупное промышленное предприятие - Баталов.

В Алматинской области построят завод по производству модифицированного картофельного крахмала мощностью 45 тыс. тонн готовой продукции в год и привлечением в экономику региона порядка 26 млрд тенге инвестиций.

Об этом стало известно в ходе деловой встречи акима области Амандыка Баталова с представителями компании ТОО "Катада TRANS GROUP".

Новое промышленное предприятие будет построено на территории Уйгурского района с использованием современных южнокорейских технологий. Этот проект отечественная компания ТОО "Катада TRANS GROUP" реализует совместно с инвесторами из Южной Кореи - компанией "ISA. Co. LTD". Для полной загрузки завода сырьем на 120 га будет ежегодно высаживаться картофель.

Ежегодно планируется перерабатывать порядка 200 тыс. тонн картофеля. Помимо картофельного крахмала завод будет производить картофельный сок в объеме 5700 тонн в год, картофельный протеин - 2100 тонн в год, корма для животных - 5000 тонн в год. Благодаря запуску предприятия будет создано свыше 80 новых рабочих мест. Кроме того, инвесторы ежегодно, в течение 10 лет, будут обучать по 7 специалистов из числа местных жителей.

Как отметил заместитель директора ТОО "Катада TRANS GROUP" Сергазы Шалхарбеков, завод планируется построить и ввести в течение 18 месяцев, то есть примерно осенью следующего года производственная линия будет запущена. К слову, картофельный крахмал широко используется в производстве продуктов питания, медикаментов, косметических средств, бумаги, строительных материалов. В целом это весьма полезное и востребованное на рынке сырье.

Выслушав презентацию, Амандык Баталов поручил соответствующим ответственным лицам оказать необходимую поддержку для качественной реализации проекта с такой высокой экономической значимостью.

Это весьма крупное промышленное предприятие, которое обеспечит толчок экономическому развитию Уйгурского района. Мы со своей стороны в рамках госпрограмм окажем поддержку по обеспечению объекта необходимой инфраструктурой. Благодаря запуску нового завода будут созданы новые постоянные рабочие места, увеличаться налоговые поступления в бюджет региона, а это доступное жилье, новые школы, больницы и другие нужные социальные объекты, - подытожил встречу аким Алматинской области Амандык Баталов.

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