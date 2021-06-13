Восемь человек освободили из рабства в Мангистау

Общественники считают, что ситуация изменится с вводом нового закона.

За неполные полгода в Мангистауской области были освобождены из рабства восемь граждан Узбекистана и Таджикистана, сообщает zakon.kz.

Граждане этих республик чаще всего попадают в рабство, передает Lada.kz.

Как правило, их принуждают к работам на строительстве и в частных хозяйствах.

Общественники считают, что ситуация изменится с вводом нового закона.

Я надеюсь, что план, который будет охватывать все направления, указанные в уже подписанном указе, будет соответствовать тем требованиям, о которых говорит гражданское общество, правозащитники, политологи, и Казахстан поднимется на более высокую ступень в области защиты прав человека. директор общественного объединения "Мейірім" Александр Муха

Указ "О дальнейших мерах в области прав человека" Президент страны Касым-Жомарт Токаев подписал 9 июня. Предполагается, что закон поможет получить помощь и отстоять свои права иностранным гражданам. Глава государства поручил обеспечить реализацию плана мероприятий правительству страны.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!