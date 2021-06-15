Некачественное жилье для переселенцев в СКО: освобождены от должностей акимы двух районов

На заместителя акима области наложены дисциплинарные взыскания.

После проверки фактов некачественного жилья в СКО освобождены от должностей акимы Айыртауского и Есильского районов, сообщает zakon.kz.

Об этом на странице в Facebook написал Берик Уали.

Ранее Токаев дал поручение разобраться с проблемами низкого качества жилья, построенного в СКО для переселенцев из южных регионов.

Уали отметил, что по итогам проведенной проверки факты подтвердились. Теперь правительство и акимат области занимаются устранением выявленных недостатков.

За неудовлетворительную организацию работы в данном направлении были освобождены от своих должностей акимы Айыртауского и Есильского районов Северо-Казахстанской области. На заместителя акима области, руководителя областного управления координации занятости и социальных программ, а также акимов пяти районов области были наложены дисциплинарные взыскания, - уточнил пресс-секретарь Президента.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!