Отчет Абылкаира Скакова: 10 наиболее важных вопросов

На 1 июня в области создали более 11,5 тысячи рабочих мест.

Аким Павлодарской области Абылкаир Скаков отчитался о социально-экономическом развитии региона с начала 2021 года. Мы выделили 10 наиболее важных тем из озвученного акимом на пресс-конференции в СЦК.

1. Экономические показатели. Объем промышленного производства в области за пять месяцев вырос на 5,1% и составил более 1 трлн тенге. Рост в обрабатывающей промышленности – 6,3%. Внешнеторговый оборот – 1,4 млрд долларов США. Увеличение в 1,4 раза зафиксировано в области несырьевого экспорта. Инвестиций с начала года привлечено на 134,6 млрд тенге, что на треть больше, чем в таком же периоде 2020-го.

2. Развитие Экибастуза. По поручению Президента РК в области разрабатывают Комплексный план развития Экибастуза. Цель – снизить зависимость экономики города от топливно-энергетического комплекса. Местные власти приняли более 1,5 тысяч предложений горожан, эксперты провели более 100 интервью, состоялась большая стратегическая сессия. Так, план обещает быть всенародным, он уже состоит более чем из 100 мероприятий. Их реализация планируется в основном (84%) за счет частных инвестиций.

3. Жилищное строительство. В том же Экибастузе недавно сдали пять многоэтажек, квартиры получили очередники. Всего по области в этом году планируют выдать жилье 1700 ожидающим квартиры. Это в 1,7 раза выше прошлогоднего показателя. Всего в регионе за год намерены построить 445 тысяч квадратных метров жилья.

4. Дороги, ЖКХ. В 2021 году в регионе реконструируют и ремонтируют 300 км дорог. За качеством работ следят и 12 общественных советов. Они же контролируют строительство новой тепломагистрали в Павлодаре. Возведение новой ветки вместе с другими мерами должны улучшить ситуацию с теплоснабжением почти для 30 тысяч павлодарцев. Улучшения ожидают и жителей Аксу: там введут городскую котельную, построят ледовую арену, модернизируют школы по программе "Заманауи мектеп".

5. Развитие сельской местности и АПК. 150 инфраструктурных проектов в области в этом году пришлись на село. Там строят и ремонтируют дороги, школы и другие объекты, проводят централизованное водоснабжение. К концу года, как ожидается, доступ к качественной питьевой воде будет уже у 94,8% сельчан. В области продолжают диверсификацию экономики за счет потенциала сельского хозяйства. На пять лет в портфеле инвестпроектов АПК – 46 проектов.

6. Поддержка МСБ. Внимание селу уделяют и по программе Business Ertis. Задача – запуск по знаковому проекту в каждом районе и повседневная помощь бизнесу. С начала года в регионе благодаря господдержке почти 1,5 тысячи проектов получили помощь на 34 млрд тенге. Число субъектов МСБ выросло почти на 350.

7. Занятость, соцпомощь. На 1 июня в области создали более 11,5 тысячи рабочих мест. Активными мерами занятости до конца года планируют охватить 28 тысяч жителей. Более 17 тысяч человек получили АСП, почти 1,5 тысячи семей – жилищную помощь. В этом году в Павлодарской области ввели новые виды социальной помощи и увеличили некоторые действующие выплаты.

8. Экология. Власти области, экологические активисты, представители заводов и Минэкологии взаимодействуют по нескольким направлениям. Одно из них – сокращение промышленных выбросов. На алюминиевом заводе уже снизили объемы пыли на 2,4 тысячи тонн. Еще на предприятиях увеличивают долю защитного озеленения – в этом году высадят более 28 тысяч деревьев и кустарников.

9. Здравоохранение. Значительно укрепив ресурсное обеспечение отрасли в 2020-м, власти области взялись за усиление медицинского кадрового резерва. В частности, выросло число грантов акима области для обучения в резидентуре – с 47 до 124. С начала года около 900 медиков прошли обучение.

10. Туризм и спорт. В области восстанавливают зону отдыха у озера Маралды и развивают туризм в Баянаульском районе. Значительно вырасти должен охват детей спортивными секциями – плюс 13 тысяч за три года. Число отремонтированных и построенных спортивных объектов за прошлый и этот годы – 54.

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