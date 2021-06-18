Названы продукты, провоцирующие образование тромбов

В зоне риска находятся люди с диагностированными атеросклерозом и сахарным диабетом.

Врач-кардиолог перечислила продукты, при регулярном употреблении которых возрастает риск тромбоза, сообщает zakon.kz со ссылкой на Российскую газету.

По словам специалиста, в зоне риска находятся люди с диагностированными атеросклерозом и сахарным диабетом, избыточной массой тела, вредными привычками (например, курение) и наследственными сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В первую очередь необходимо минимизировать потребление простых углеводов (сладкое, хлеб, выпечку) и сахара, который в немалых объемах содержится в соусах, полуфабрикатах и обезжиренных продуктах. Все перечисленное может привести к нарушению свертываемости крови и тромбозу.

Безусловно, одним из самых опасных является алкоголь. Не злоупотребляйте, а лучше — исключите совсем. Также имейте в виду, что почти все сердечно-сосудистые катастрофы случаются на следующий день после приема алкоголя, — сообщила на своем YouTube-канале кандидат медицинских наук Анна Кореневич .

Кроме того, людям, которые принимают антикоагулянты — препараты, разжижающие кровь, — лучше отказаться от продуктов с высоким содержанием витамина K. Например, к ним относятся зеленый чай, печень (говяжья и свиная) и овощи зеленого цвета, которые полностью уничтожают действие таких лекарств и могут привести к серьезным последствиям.

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