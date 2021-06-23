Зараженная "дельта-штаммом" в Алматы посещала два строительных рынка

Об этом рассказал Жандарбек Бекшин.

Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин рассказал, где женщина могла заразиться "индийским" штаммом коронавируса, передает корреспондент zakon.kz.

Мы посмотрели, сейчас ведется ремонт в квартире. Мы спросили - работает ли она. Женщина ответила, что нет - домохозяйка. При углубленном расспросе выявили, что была на двух рынках и посещала ближайший продуктовый магазин. Наиболее вероятно, что она могла заразиться в ближайшем магазине, где покупает продукты, либо на строительных рынках, - рассказал Бекшин на брифинге в РСК.

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Он отметил, что не исключают возможности заражения и от мужа, поскольку мужчина ездит в командировки в другие страны. Сейчас находится в Голландии.

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23 июня в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматы сообщили, что выявили вероятность циркуляции "индийского" штамма коронавируса. Позднее главный санврач города подтвердил данный факт. Заболевшей оказалась женщина-домохозяйка.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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