Токаев встретился с Матвиенко в Нур-Султане

Президент высоко оценивает личный вклад председателя Совета Федерации в развитие союзнических отношений Казахстана с Россией.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с председателем Совета Федерации (СФ) России Валентиной Матвиенко, находящейся в Нур-Султане с официальным визитом, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Мы очень высоко оцениваем ваш личный вклад в развитие и укрепление стратегического партнерства и союзнических отношений между нашими странами. Касым-Жомарт Токаев

По его словам, он с особым вниманием рассматривает суть парламентской дипломатии, которая играет все большую роль в развитии межгосударственного сотрудничества.

Это в полной мере касается сотрудничества между Казахстаном и РФ. Касым-Жомарт Токаев

Также Президент подчеркнул, что для казахстанской стороны отношения дружбы, сотрудничества и союзничества имеют первостепенное значение.

Мы с большим уважением относимся к вашей плодотворной эффективной деятельности в качестве председателя Межпарламентской ассамблеи СНГ. Этот в высшей степени важный орган показал себя на международной парламентской площадке и за пределами парламентского измерения в качестве очень эффективного органа взаимодействия между депутатами самых разных стран. Касым-Жомарт Токаев

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