29 казахстанцев скончались от COVID-19 и пневмонии с признаками КВИ за сутки

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
На 1 июля лечение от КВИ продолжают получать 26 122 человека.
В Минздраве РК предоставили информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане на 1 июля, сообщает zakon.kz.
Согласно информации, от коронавируса за сутки скончались 26 человек, от пневмонии с признаками COVID-19 - трое.
На 1 июля лечение от КВИ продолжают получать 26 122 человека (24 802 КВИ+ и 1320 КВИ-), из них в стационарах находятся 7738 пациентов, на амбулаторном уровне - 18 384.
Читайте также: Шымкент вошел в "красную" зону
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
Читайте также: В Казахстане число случаев COVID-19 превысило 425 тысяч
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!