29 казахстанцев скончались от COVID-19 и пневмонии с признаками КВИ за сутки

На 1 июля лечение от КВИ продолжают получать 26 122 человека.

В Минздраве РК предоставили информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане на 1 июля, сообщает zakon.kz.

Согласно информации, от коронавируса за сутки скончались 26 человек, от пневмонии с признаками COVID-19 - трое.

На 1 июля лечение от КВИ продолжают получать 26 122 человека (24 802 КВИ+ и 1320 КВИ-), из них в стационарах находятся 7738 пациентов, на амбулаторном уровне - 18 384.

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Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии - 488 пациентов;

в состоянии крайней степени тяжести - 103;

на аппарате ИВЛ - 68.

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